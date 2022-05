Inaugurato l’Ospedale di Comunità a San Bartolomeo in Galdo, De Luca: “Abbiamo privilegiato questo territorio” (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “E’ il primo Ospedale di Comunità che apriamo in tutta la Regione. L’Asl ha fatto uno sforzo enorme per garantire a questo territorio una struttura ospedaliera di ottimo livello. Già venendo da Benevento ci si rende conto delle distanze, essendo questo l’ultimo comune campano al confine con la Puglia. Quindi se c’era veramente un territorio da privilegiare con un ospedale di Comunità era questo, ed è il motivo per il quale Abbiamo dato priorità a questa struttura rispetto alle altre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questo pomeriggio ha Inaugurato la Casa e l’Ospedale di Comunità a San ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “E’ il primo Ospedale diche apriamo in tutta la Regione. L’Asl ha fatto uno sforzo enorme per garantire auna struttura ospedaliera di ottimo livello. Già venendo da Benevento ci si rende conto delle distanze, essendol’ultimo comune campano al confine con la Puglia. Quindi se c’era veramente unda privilegiare con un ospedale diera, ed è il motivo per il qualedato priorità a questa struttura rispetto alle altre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, chepomeriggio hala Casa edia San ...

Advertising

anteprima24 : ** Inaugurato l'Ospedale di Cominità a San Bartolomeo in Galdo, De Luca: 'Abbiamo privilegiato questo territorio' *… - flaviaschwarz42 : Perché se ruba uno fuori dal cerchio d'oro finisce in carcere e quando abbiamo prove che qualcosa non va e l'opera… - AlessioDAmato_ : Assieme al Direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, abbiamo inaugurato i nuovi servizi e le struttur… - robertamochi : RT @ASLRoma1: Oggi il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, l’Assessore alla Sanità, D'Amato, insieme al nostro Direttore Generale, Ta… - SaluteLazio : RT @ASLRoma1: Oggi il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, l’Assessore alla Sanità, D'Amato, insieme al nostro Direttore Generale, Ta… -