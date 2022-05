Giornata vittime terrorismo | l' appello di Mario Calabresi a ex Br | Si riscattino parlando

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 09 maggio 2022 "Sono passati 50 anni ed è venuto il momento di consegnare quel tempo alla storia e alla memoria privata. Ma se tanto è stato fatto, come nel nostro caso e in altri abbiamo avuto ...

Mov5Stelle : Oggi ricorre l’anniversario dell’omicidio di #AldoMoro: il giorno scelto dal Parlamento per ricordare le vittime de… - riotta : Il mio @mariocalabresi alla Giornata della Memoria vittime terrorismo in Parlamento. Mario ha, con i suoi scritti,… - _Techetechete : Oggi, #9maggio, è la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo: il 9 maggio 1978 veniva ritrovato… - marfederzn : RT @sole24ore: Giornata vittime terrorismo, la vedova di Marco Biagi: 'Imperdonabile chi gli tolse scorta' - Il Sole 24 ORE - LucianoQuaranta : RT @robertapinotti: 44 anni fa l’assassinio di #AldoMoro, una tragedia che ha cambiato la storia politica italiana. Oggi, #9maggio, nella g… -

Un gioco, uno scherzo acuto e magniloquente per ridicolizzare ladella Vittoria, del ...i piani di Putin Il conflitto combattuto in Ucraina da 76 giorni sta devastando città e mietendo...Ieri il maltempo ha causato una voragine nel napoletano Nelladi ieri le condizioni meteo ... Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e non si registrerebbero quindie/o feriti. Non ...Politica - Molti degli uomini e delle donne che hanno ucciso, che hanno aiutato ad organizzare, che hanno sostenuto, fiancheggiato e che sanno, sono ancora tra noi. Da mezzo secolo, però si sono ...Nella Cappella della Casa Circondariale di Brindisi, si è svolta, lunedi 9 maggio 2022, la XXVII giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti di mafia Pugliesi. L’iniziativa , program ...