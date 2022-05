Frère et Soeur: il trailer del film di Arnaud Desplechin in concorso a Cannes 2022 con Marion Cotillard (Di lunedì 9 maggio 2022) Il film di Arnaud Desplechin intitolato Frère et Soeur sarà in concorso al Festival di Cannes 2022 e il trailer regala le prime sequenze del progetto con star Marion Cotillard. Arnaud Desplechin arriva in concorso a Cannes 2022 con il film Frère et Soeur, di cui online è stato condiviso il primo trailer. Nel video si segue quello che accade in una famiglia dopo che un incidente obbliga un fratello e una sorella a riallacciare i rapporti. Il film Brother and Sister (Frère et Soeur) ha come protagonisti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Ildiintitolatoetsarà inal Festival die ilregala le prime sequenze del progetto con stararriva incon ilet, di cui online è stato condiviso il primo. Nel video si segue quello che accade in una famiglia dopo che un incidente obbliga un fratello e una sorella a riallacciare i rapporti. IlBrother and Sister (et) ha come protagonisti ...

