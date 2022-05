F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo spingere al 300%, non dobbiamo aspettare tempo” – VIDEO (Di lunedì 9 maggio 2022) Charles Leclerc ha concluso al secondo posto il GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul nuovo circuito della località statunitense. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position, ma al nono giro ha subito il sorpasso da parte di Max Verstappen. Il monegasco ha sofferto sulle gomme medie, poi ha cercato di tenere il passo con le hard ed è entrata la safety car per un incidente di Lando Norris. Charles Leclerc ha ingaggiato un bel duello nel finale con l’alfiere della Red Bull, non riuscendo però mai concretamente ad avere l’occasione per attaccare l’olandese. Il leader del Mondiale si è dovuto consolare con la piazza d’onore e conserva la vetta della graduatoria con 19 punti di vantaggio sul Campione del Mondo in carica, ma ora bisogna tornare a ruggire e si attende il pacchetto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)ha concluso al secondo posto il GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul nuovo circuito della località statunitense. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position, ma al nono giro ha subito il sorpasso da parte di Max Verstappen. Il monegasco ha sofferto sulle gomme medie, poi ha cercato di tenere il passo con le hard ed è entrata la safety car per un incidente di Lando Norris.ha ingaggiato un bel duello nel finale con l’alfiere della Red Bull, non riuscendo però mai concretamente ad avere l’occasione per attaccare l’olandese. Il leader del Mondiale si è dovuto consolare con la piazza d’onore e conserva la vetta della graduatoria con 19 punti di vantaggio sul Campione del Mondo in carica, ma ora bisogna tornare a ruggire e si attende il pacchetto di ...

