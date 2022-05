Eva Henger trasferita in Italia in aeroambulanza (Di lunedì 9 maggio 2022) Eva Henger ha lasciato l’Ungheria. L’ex porn0star era ricoverata in un ospedale di Gyor insieme al marito Massimiliano Caroletti dopo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 9 maggio 2022) Evaha lasciato l’Ungheria. L’ex porn0star era ricoverata in un ospedale di Gyor insieme al marito Massimiliano Caroletti dopo Perizona Magazine.

Advertising

pef_lebowski : MA VE RENDETE CONTO? EVA HENGER STA MALEEEE....sigh A me piace ascoltare Mahmood, è solo che dopo i coglioni non m… - infoitcultura : Eva Henger in ospedale lontana dalle sue figlie: il post per la festa della mamma - infoitcultura : Eva Henger trasferita in ospedale a Roma: “Sarà operata più volte” - infoitcultura : Eva Henger trasferita in eliambulanza in clinica a Roma: nuove operazioni dopo l'incidente - infoitcultura : Roberto Alessi, incidente Eva Henger “a Roma a curarsi”/ “Fase delicata, pregando…” -