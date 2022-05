Cristiano Malgioglio e l'offesa senza precedenti di Achille Lauro: “Quando mi ha visto...” (Di lunedì 9 maggio 2022) Eurovision Song Contest, l'attesa è finita. E adesso Cristiano Malgliogio svela qualcosa di verdamente virale. Il paroliere più famoso in Italia, e non solo, fa tremare persino Achille Lauro. Insomma, Cristiano Malgioglio è pronto. Per la seconda volta sarà all'Eurovision Song Contest a Torino. Lì incontrà i vincitori di Sanremo e dalla Fialdini, nella trasmissione “A ruota libera”, confessa: “Se vinceranno Mahmood e Blanco? Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest'anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete. Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l'Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. StupenTo sarà bellissimo ve lo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Eurovision Song Contest, l'attesa è finita. E adessoMalgliogio svela qualcosa di verdamente virale. Il paroliere più famoso in Italia, e non solo, fa tremare persino. Insomma,è pronto. Per la seconda volta sarà all'Eurovision Song Contest a Torino. Lì incontrà i vincitori di Sanremo e dalla Fialdini, nella trasmissione “A ruota libera”, confessa: “Se vinceranno Mahmood e Blanco? Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest'anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete. Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l'Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. StupenTo sarà bellissimo ve lo ...

