Cantù-Forlì stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di lunedì 9 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Acqua S. Bernardo Cantù-Unieuro Forlì, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. In gara-1, i padroni di casa si sono imposti con un netto 77-55, e cercheranno di sfruttare nuovamente il fattore ambientale per allungare nella Serie. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di lunedì 9 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) L’e come vedere inAcqua S. Bernardo-Unieuro, sfida valida come-2 deidideidellaA2 2021/di. In-1, i padroni di casa si sono imposti con un netto 77-55, e cercheranno di sfruttare nuovamente il fattore ambientale per allungare nella. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di lunedì 9 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI ...

Advertising

Teleromagna : BASKET: Attacco spuntato per Forlì a Cantù, 'Dobbiamo fare di più' | VIDEO - BasketMagazine : New post: Playoff A2, gara 1: Cantù a valanga su Forlì, Ravenna regola Torino #basketmagazine - BasketMagazine : New post: Playoff A2, gara 1: Cantù a valanga su Forlì, largo successo per Scafati su Monferrato #basketmagazine - pcorio : #LNP #Playoff tra #AcquaSanBernardo #PallacanestroCantù e #UnieuroForlì è una faccenda tra vecchie volpi del parquet - Danyboy1991 : RT @basketinside360: POFF QF G1 – Cantù strappa il primo punto della serie, Forlì cade al PalaDesio - -

Salernitana, 180' di passione: a Empoli metà stadio sarà granata ...00 PEC Zwolle - FC Utrecht 1 - 1 20:00 Willem II - Heracles Almelo 2 - 0 21:00 FC Groningen - Sparta Rotterdam 1 - 2 BASKET - SERIE A2 17:00 Ravenna - Torino 82 - 71 19:30 Cantù - Forlì 77 - 55 19:45 ... Ferrari, ora serve una ripartenza. A Barcellona le novità per rispondere alla Red Bull ...00 PEC Zwolle - FC Utrecht 1 - 1 20:00 Willem II - Heracles Almelo 2 - 0 21:00 FC Groningen - Sparta Rotterdam 1 - 2 BASKET - SERIE A2 17:00 Ravenna - Torino 82 - 71 19:30 Cantù - Forlì 77 - 55 19:45 ... La Provincia di Como ...00 PEC Zwolle - FC Utrecht 1 - 1 20:00 Willem II - Heracles Almelo 2 - 0 21:00 FC Groningen - Sparta Rotterdam 1 - 2 BASKET - SERIE A2 17:00 Ravenna - Torino 82 - 71 19:3077 - 55 19:45 ......00 PEC Zwolle - FC Utrecht 1 - 1 20:00 Willem II - Heracles Almelo 2 - 0 21:00 FC Groningen - Sparta Rotterdam 1 - 2 BASKET - SERIE A2 17:00 Ravenna - Torino 82 - 71 19:3077 - 55 19:45 ... La festa della Coppa Colonia 40 anni dopp