Cancellare Cache e Dati delle app su Android (Di lunedì 9 maggio 2022) Le applicazioni di uno smartphone Android, a partire dalla prima volta che vengono avviate, creano una Cache sulla memoria ed una serie di Dati interni. Analizzando la grandezza della Cache generata dalle app possiamo constatare che quasi tutte le applicazioni presentano un quantitativo di Cache salvata elevato rispetto quanto ci si aspettava e rispetto a quando queste sono state scaricate. Per esempio, le app Facebook e Google potrebbero essere grosse anche fino a 200 MB e più. Se le app occupano troppo spazio ma vogliamo continuare ad utilizzarle nella guida che segue vi mostreremo come Cancellare la Cache delle app in maniera semplice. Se invece le app non funzionano bene o presentano qualche problema, può essere una buona idea ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 9 maggio 2022) Le applicazioni di uno smartphone, a partire dalla prima volta che vengono avviate, creano unasulla memoria ed una serie diinterni. Analizzando la grandezza dellagenerata dalle app possiamo constatare che quasi tutte le applicazioni presentano un quantitativo disalvata elevato rispetto quanto ci si aspettava e rispetto a quando queste sono state scaricate. Per esempio, le app Facebook e Google potrebbero essere grosse anche fino a 200 MB e più. Se le app occupano troppo spazio ma vogliamo continuare ad utilizzarle nella guida che segue vi mostreremo comelaapp in maniera semplice. Se invece le app non funzionano bene o presentano qualche problema, può essere una buona idea ...

no è sempre stato così perchè raccoglie molti dati, prova a cancellare la cache oppure disinstalla e re… - ho dovuto cancellare cookie, cache e compagnia bella, ora devo cercare di richiedere gentilmente di nuovo la passwo… - Purtroppo ho un android quindi i passaggi sono diversi, ma effettivamente ho controllato adesso su… - Ti consiglio di cancellare i cache e non i dati (non ho mai cancellato i dati perché ho paura di p… - A volte capita.. Provate a a cancellare la memoria cache dell'App..

