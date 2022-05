Brave and Beautiful, trama 9 maggio: una richiesta d'aiuto (Di lunedì 9 maggio 2022) La prima puntata della settimana di Brave and Beautiful si aprirà all'insegna della disperata richiesta d'aiuto che Cahide rivolgerà a Korhan, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 9 maggio. La donna, di recente, è stata richiamata da Tahsin che le ha offerto la possibilità di tornare a vivere alla tenuta di famiglia a patto di accudire Zafer, il figlio di Hulya, che la donna ha abbandonato proprio nel giardino di casa dei Korluda?. L'ex prostituta, infatti, ha partorito il bambino ed era pronto a cederlo a Cahide per rispettare il terribile patto che avevano stipulato quando era incinta. La moglie di Korhan, non riuscendo a rimanere incinta e desiderosa di assicurarsi l'eredità del suocero, ha fatto credere a tutti di essere in dolce attesa promettendo a Hulya un'ingente somma di denaro ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 maggio 2022) La prima puntata della settimana diandsi aprirà all'insegna della disperatad'che Cahide rivolgerà a Korhan, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 9. La donna, di recente, è stata richiamata da Tahsin che le ha offerto la possibilità di tornare a vivere alla tenuta di famiglia a patto di accudire Zafer, il figlio di Hulya, che la donna ha abbandonato proprio nel giardino di casa dei Korluda?. L'ex prostituta, infatti, ha partorito il bambino ed era pronto a cederlo a Cahide per rispettare il terribile patto che avevano stipulato quando era incinta. La moglie di Korhan, non riuscendo a rimanere incinta e desiderosa di assicurarsi l'eredità del suocero, ha fatto credere a tutti di essere in dolce attesa promettendo a Hulya un'ingente somma di denaro ...

