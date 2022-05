Bonus 200 euro anche per colf e badanti | erogazione a luglio 2022

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il200arriverà nelle tasche degli italiani nel mese di: per i pensionati, si accompagnerà alla quattordicesima annuale, per un maxi assegno che potrebbe dare loro un po’ di respiro. Come per tutti i contributi, c’è un tetto massimo reddituale: per l’occasione è pari a 35 milal’anno. Il200, approvato nell’ultimo decreto Aiuto del Governo Draghi come misura anti-inflazione, verrà percepitodai ‘prepensionati’ e per tutti i precettori dell’indennità di disoccupazione (Nasi e Dis-Coll) di giugno. L’indennità verrà erogata una tantum, nel caso specifico insieme alla quattordicesima annuale (che viene percepita, a partire dall’anno 2008, da tutti i pensionati con reddito personale non superiore ai 13.659,88...