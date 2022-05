Alcaraz sei un fenomeno: ora chi ti ferma? (Di lunedì 9 maggio 2022) di Paolo Franci A Roma, Carlos Alcaraz non ci sarà. Una caviglia malandrina e, soprattutto, le scorie del trionfo di Madrid, pieno di gloria ma faticoso da pazzi sul piano mentale e fisico, lo hanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) di Paolo Franci A Roma, Carlosnon ci sarà. Una caviglia malandrina e, soprattutto, le scorie del trionfo di Madrid, pieno di gloria ma faticoso da pazzi sul piano mentale e fisico, lo hanno ...

Alcaraz sei un fenomeno: ora chi ti ferma

Gran bel regalo di compleanno sì'è fatto il neo 19enne Alcaraz, che ha festeggiato lo scorso 5 maggio, prima di infilare Nadal e Djokovic in tre set e vincere il secondo Masters 1000 della stagione.

"Complimenti, Carlos in questo momento sei il migliore del mondo". Lo ha detto Sascha Zverev, il numero 5 Atp, ancora frastornato dal brutale 6 - 3 6 - 1 incassato da Carlitos Alcaraz nella finale di Madrid, ma l'opinione è condivisibile.

«Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi. Preferisco rinunciare e recuperare per arrivare al meglio al Roland Garros». Lo ha detto Alcaraz.