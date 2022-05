A Napoli raccolta rifiuti con mezzi full electric (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Napoli raccolta dei rifiuti a impatto ambientale zero. Dal prossimo 11 maggio, in una sperimentazione che proseguirà per due settimane, l’Asia – azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli, che effettua i servizi di igiene ambientale – impiegherà due automezzi full electric per lo svuotamento dei cestini gettacarte e dei contenitori per la raccolta differenziata “porta a porta”. Gli automezzi, si legge in una nota, saranno impiegati in percorsi operativi del centro storico di Napoli dove è significativa la presenza di aree percorribili a traffico limitato e il servizio sarà svolto prevalentemente di primo mattino. L’iniziativa nasce da una sinergia tra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Adeia impatto ambientale zero. Dal prossimo 11 maggio, in una sperimentazione che proseguirà per due settimane, l’Asia – azienda integrata nel territorio del Comune di, che effettua i servizi di igiene ambientale – impiegherà due autoper lo svuotamento dei cestini gettacarte e dei contenitori per ladifferenziata “porta a porta”. Gli auto, si legge in una nota, saranno impiegati in percorsi operativi del centro storico didove è significativa la presenza di aree percorribili a traffico limitato e il servizio sarà svolto prevalentemente di primo mattino. L’iniziativa nasce da una sinergia tra ...

Advertising

anteprima24 : ** A ##Napoli raccolta #Rifiuti con mezzi full electric ** - DebBuratti74 : @GiacomoPelini @lucafromplain @rboni47 @OfficialTozzi Guardi è quello che stiamo cercando di dire. Lei non sa come… - Annacameback : @alessiomagno1 @MariaConcettaGe Era una raccolta di striscioni esposti dalle tifoserie durante le partite di calcio… - DavideGanapini : Il presidente @berlusconi scrive ai militanti di @forza_italia e li chiama a raccolta a Napoli #ItaliaDelFuturo… - TvRicicla : #Rifiuti organici: a Napoli la municipalizzata Asia scende in campo per migliorare raccolta e riciclo.… -