A Mosca la parata della vittoria. Putin: “La Nato non ha voluto ascoltarci. Il nostro è stato un atto preventivo”. Intanto in Ucraina si continua a combattere (Di lunedì 9 maggio 2022) La Giornata della vittoria è arrivata. I russi celebrano oggi l’anniversario della vittoria contro i nazisti nella Seconda guerra mondiale con una parata a Mosca (qui il video). Una data evocativa e fortemente legata anche alla guerra in Ucraina. A Mosca la parata della vittoria. I russi celebrano l’anniversario della vittoria contro i nazisti “Compagni ufficiali, sottufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria” ha detto il presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) La Giornataè arrivata. I russi celebrano oggi l’anniversariocontro i nazisti nella Seconda guerra mondiale con una(qui il video). Una data evocativa e fortemente legata anche alla guerra in. Ala. I russi celebrano l’anniversariocontro i nazisti “Compagni ufficiali, sottufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversariogrande. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezzanostra patria” ha detto il presidente ...

