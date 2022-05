9 maggio 1950 | è istituita la Festa dell’Europa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’Europa ha molti simboli che rappresentano l’unione e la pace: la moneta, la bandiera, l’inno; oggi celebriamo lail 9del. Durante questa giornata vengono organizzate attività e festività volte e celebrare e rinnovare la vicinanza dei cittadini Europei alle popolazioni di cui fanno parte e alle istituzioni. Come è nata laIl 9del, alle sei del pomeriggio al Quai d’Orsay, sede del Ministero degli Esteri a Parigi, fu convocata la stampa per una comunicazione di estrema importanza: le prime righe della Dichiarazione di Robert Schuman, Ministro francese degli affari Esteri, scritta in collaborazione con Jean Monnet, suo amico e consigliere. Con questa ...