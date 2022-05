(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Polizia Municipale di, ha effettuato una serie di controlli in orario tardo serale e notturno nel fine settimana a ridosso della festività della festa della mamma, a presidio dei principali luoghi della movida cittadina, intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione, con particolare attenzione alla tutela delle fasce dei più giovani. In tale ambito gli agenti durante i controlli nella zona del centro storico, hanno intercettato 3di 14intenti a consumare, riuscendo anche ad individuare il locale che aveva venduto gli alcolici illecitamente. Il titolare è stato denunciato per vendita di alcool a minori-ed i tre giovanissimi affidati ai genitori. Della circostanza sarà inoltrata ...

Advertising

marcellinONE : @massimo_onruf @Giancar51891215 @ilpalloneraccon Allora deciditi parli dì progetto e visione o di risultati immedia… - anteprima24 : ** Tre #Ragazzi di 14 anni sorpresi a #Napoli a bere #Vodka ** - andreafanicchi : RT @Andre_hendrix95: Nuova puntata! Oggi puntata più breve del solito. Abbiamo discusso delle prime tre partite giusto poco prima di Gara… - Andre_hendrix95 : Nuova puntata! Oggi puntata più breve del solito. Abbiamo discusso delle prime tre partite giusto poco prima di Ga… - Alessan43030402 : #gianfede Auguroni a tutte le Mamme ?? Auguri alla mia Mamma, Auguri a mia moglie Mamma dei tre miei gioielli ?? au… -

... tra cui L'amante del torero, I sette assassini, Decisione al tramonto, Ibanditi, L'albero ... Più forte!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence HillLa Spezia - Momenti di paura e fuggi - fuggi dei clienti per la presenza di una baby gang, composta da, che ha rubato due confezioni di bombolette spray al peperoncino dallo store Nuovo Mondo di piazza Saint Bon. Durante la fuga, uno dei ladri giovanissimi ha picchiato e ferito un commesso ...Da più di dieci anni portano in giro per il mondo il Bel Canto, "patrimonio musicale ma anche culturale del nostro Paese". (ANSA) ...RIETI - La Bf Sport non riesce a fermare la capolista Fiano Romano che prima va sotto poi la ribalta e allunga in vetta. Ottavo posto a 41 punti a tre giornate dal termine. Gialloneri in crisi ...