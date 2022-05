Tonali, primo rossonero a segnare due gol nel giorno del suo compleanno (Di domenica 8 maggio 2022) Tonali ha realizzato una doppietta nel giorno del suo compleanno nel match di questa sera tra Verona e Milan: è il primo rossonero a riuscirci Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 maggio 2022)ha realizzato una doppietta neldel suonel match di questa sera tra Verona e Milan: è ila riuscirci

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - digimaw : RT @gippu1: Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo compleanno (… - rr71 : RT @gippu1: Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo compleanno (… - Rikymilanista92 : RT @gippu1: Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo compleanno (… - aireemilan : RT @gippu1: Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo compleanno (… -