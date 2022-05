Advertising

Forzazzurri

Il successo cinematografico di E' stata la mano di Dioun regista ed un cast di super tifosi ...miracolo Scudetto non è riuscito in questa anomala stagione al Napoli di De Laurentiis eIl Napoli diè matematicamente in Champions League . L'ufficialità arriva in serata dopo il pareggio ... Il club azzurro ha scelto quello della statistica, chegli azzurri, ormai ... Spalletti premia i calciatori dopo Torino, due giorni di riposo Il ritorno in Champions League per il Napoli era l’obiettivo stagionale. La squadra di Luciano Spalletti ha raggiunto questo importante traguardo, nonostante qualche delusione legata al mancato scudet ...Aurelio De Laurentiis può sorridere: il Napoli batte il Torino in trasferta e mette praticamente in cassaforte il piazzamento sul podio.