Serie A oggi, Verona - Milan 1 - 3. I rossoneri tornano in vetta alla classifica (Di domenica 8 maggio 2022) Torino - Napoli 0 - 1: decide Fabian Ruiz Roma, 8 maggio 2022 - Domenica di Serie A, tutti i riflettori erano puntati sul posticipo Verona - Milan . Un'incredibile doppietta di Tonali nel giorno del ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Torino - Napoli 0 - 1: decide Fabian Ruiz Roma, 8 maggio 2022 - Domenica diA, tutti i riflettori erano puntati sul posticipo. Un'incredibile doppietta di Tonali nel giorno del ...

Advertising

AntoVitiello : Carletto #Ancelotti nella storia Serie A Premier League Ligue1 Bundesliga E oggi anche la Liga - SerieA : Oggi in casa @sscnapoli il workshop sul contrasto al match-fixing per l'importanza della tutela dell'integrità del… - claudiocancian3 : RT @a_lambardi: Pietro, studente, oggi a Verona ha snocciolato una serie incredibile di verità su #Russia #Ucraina #Donbass e #NATO con una… - Angie15103090 : RT @meleonoray: Chissà che sorprese avranno organizzato oggi Serkan, Kiraz e Alp per Eda ?? (Questa serie purtroppo ha ancora il controllo… - lalojimjuarez : RT @Agenzia_Ansa: Verona-Milan 1-3 nell'ultima partita della 36/a giornata di Serie A giocata oggi. Con questo successo i rossoneri di Piol… -