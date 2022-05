Salernitana-Cagliari 1-1 | la lotta salvezza rimane aperta

(Di domenica 8 maggio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Un'incornata di Altare nel finale (al nono minuto di recupero) gela l'Arechi: lo scontrotrasi chiude così sull'1-1, lasciando aperto qualsiasi scenario in ottica. Il difensore sardo ha risposto al vantaggio dei campani, firmato da Verdi, dal dischetto. Con i 30 punti all'attivo, laa +1 sulterzultimo e a +2 sul Genoa penultimo a due giornate dal termine. Ancora in corsa, matematicamente, anche il Venezia.Sabato gli uomini di Nicola saranno impegnati a Empoli. Il giorno seguente ilsarà chiamato all'impresa contro l'Inter.La prima chance è per gli ospiti e arriva al 14?. Pavoletti incorna bene di testa sfruttando un corner proveniente dalla sinistra, ma ...

Dopo il pareggio trasono diventati 4 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione quando mancano 180 minuti alla fine del campionato. Da qui al termine della stagione i blucerchiati affronteranno ...La sfida salvezza tra lae ilsi conclude in parità: 1 - 1. Verdi realizza un rigore al 68'. Ma i sardi ci credono fino alla fine e al 99' trovano il pari con Altare. A decidere chi scenderà in B saranno ...Il portiere del Cagliari Alessio Cragno è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato finale del match con la Salernitana. FINALE – «Ci abbiamo creduto, non era facile. Noi abbiamo ...Questa è la classifica di serie A dopo la partita tra Salernitana e Cagliari, 1-1. Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia si giocano la permanenza in serie A.