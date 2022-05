Pace in Ucraina, migliaia di fedeli alla Supplica della Vergine di Pompei (Di domenica 8 maggio 2022) La Madonna di Pompei Napoli, 8 maggio 2022 " migliaia di fedeli hanno pregato per la Pace , radunati sul sagrato della basilica della città mariana per la Supplica alla Vergine del Rosario di Pompei. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) La Madonna diNapoli, 8 maggio 2022 "dihanno pregato per la, radunati sul sagratobasilicacittà mariana per ladel Rosario di. ...

Advertising

matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - graziano_delrio : È il disarmo l’unica logica non quella bellica. Spetta alla comunità internazionale costruire un quadro che conduca… - francyelia29 : RT @fanpage: Una delle più grandi rock band della storia ha suonato per la pace nella capitale ucraina, elogiando la battaglia per la liber… - anna113tk : RT @GiovanniPaglia: Zelensky apre ad una soluzione che preveda la rinuncia ucraina alla Crimea, e immediato arriva lo stop della NATO, che… -