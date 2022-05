“Napoli Traoré profilo sbagliato, ecco chi serve veramente” (Di domenica 8 maggio 2022) Il Napoli è molto attivo sul calciomercato e pensa a Junior Troré del Sassuolo, costo almeno 30 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Napoli ha fatto già un’offerta al Sassuolo per il giocatore. L’intenzione di Giuntoli e De Laurentiis per Traoré è molto seria, ma ovviamente bisogna scontrarsi con le richieste del Sassuolo, bottega assai cara e che ha deciso di mettere tutti i suoi gioielli in mostra. Traoré è uno dei tanti, insieme a Raspadori e Scamacca. Quest’ultimo pure è stato accostato più volte al Napoli, come possibile sostituto di Osimhen che piace in Premier League. Secondo la redazione di Sportdelsud Traoré non è il profilo giusto per il Napoli. Questo perché gli azzurri hanno già comprato Kvaratskhelia, inoltre in ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Ilè molto attivo sul calciomercato e pensa a Junior Troré del Sassuolo, costo almeno 30 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di calciomercato, ilha fatto già un’offerta al Sassuolo per il giocatore. L’intenzione di Giuntoli e De Laurentiis perè molto seria, ma ovviamente bisogna scontrarsi con le richieste del Sassuolo, bottega assai cara e che ha deciso di mettere tutti i suoi gioielli in mostra.è uno dei tanti, insieme a Raspadori e Scamacca. Quest’ultimo pure è stato accostato più volte al, come possibile sostituto di Osimhen che piace in Premier League. Secondo la redazione di Sportdelsudnon è ilgiusto per il. Questo perché gli azzurri hanno già comprato Kvaratskhelia, inoltre in ...

