Maria Persili | chi era la mamma di Lorella Cuccarini | “È stata la perdita più grande”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022), sarta, è venuta a mancare nel 2002 eha sempre definito la scomparsa della: “Lapiù”. “Aveva 65 anni, il momento in cui potevamo regalarle un po’ di tranquillità, di serenità, il piacere di fare la nonna”, ha spiegato la ballerina. “Credo che lei sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti“. La scorsa estateha festeggiato 30 anni di matrimonio, un anniversario importante e a Verissimo racconta la vita con suo marito, la sua bellissima famiglia, ricorda la sua. Fu lei a cucirle l’abito da sposa.era sarta e...