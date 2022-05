LIVE – Juventus U23-Renate 1-1 | Playoff Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 8 maggio 2022) LadiU23-, match valevole per il primo turno deinazionali del campionato di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 8 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO AGGIORNA LAU23-1-1 (25? Celeghin, 29? Compagnon) 39?- Calcio di punizione dal limite per il ...

Advertising

juventusfc : PARTITE! Oggi DEVE essere una GRANDE giornata, #JuventusWomen! LIVE su @juventusTv: - juventusfc : I FESTEGGIAMENTI SONO LIVE su @juventusTv ???? - juventusfc : LIVE SU JUVENTUS TV: - dmax69 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - JUVENTUS U23-RENATE 1-1, pareggia Compagnon - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS U23-RENATE 1-1, pareggia Compagnon -

Alessandro AgostiniCLASSIFICA SERIE A: Inter punti 78, Milan* 77, Napoli 73,69, Lazio 62, Roma* 59, Atalanta 59, Fiorentina* 56, Hellas Verona* 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, ......di Pianetagenoa1893.net e benvenuti almatch di Genoa - Milan , seconda giornata di qualificazione alla Final Four della leva Under 14. Dopo lo 0 - 0 ad Arenzano contro i rivali della, ...Inter una finale di Coppa Italia ancora tutta da giocare. Allegri per l'occasione potrebbe recuperare uomini chiave in vista del momento più importante della stagione, con una sfida assolutamente da n ...30'- Primo giallo del match per Nicolussi Caviglia. 29'- COMPAGNON!! PAREGGIA LA JUVE!! Arriva subito la risposta bianconera: Nicolussi per Compagnon, Possenti, nel tentativo ...