Liga, il Siviglia riprende il Villarreal al 96'. Pareggio tra Espanyol e Osasuna. Atletico-Real LIVE: 0-0 (Di domenica 8 maggio 2022) A poche curve dalla fine il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha già festeggiato il titolo di campione di Spagna, la testa è proiettata... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) A poche curve dalla fine ilMadrid di Carlo Ancelotti ha già festeggiato il titolo di campione di Spagna, la testa è proiettata...

Advertising

ParliamoDiNews : Liga, il Siviglia riprende il Villarreal al 96`. Pareggio tra Espanyol e Osasuna. Alle 21.00 Atletico-Real | Estero… - tcm24com : Finisce 1-1 tra Villarreal e Siviglia #Villarreal #Siviglia #Liga - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Pari col Villarreal, per il Siviglia la Champions è ad un passo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Pari col Villarreal, per il Siviglia la Champions è ad un passo - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Pari col Villarreal, per il Siviglia la Champions è ad un passo -