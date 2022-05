Libri | Raffaello maestro di armoniaprotagonista volume d' arte di Menarini

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 maggio 2022) Firenze, 8 mag. - (Adnkronos) - Ha saputo rappresentare l'armonia pur vivendo in un periodo di tensioni e lacerazioni. È stato emblema del Tardo Rinascimento e il primo a ergersi come paladino della tutela dell'antichità.Sanzio è il protagonista deldella collana d'del Gruppopresentato, oggi, con un evento di video-, nellachiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte a Firenze, primo centro italiano per le esperienze diimmersiva. Curata da Cristina Acidini, già soprintendente dei musei d'di Firenze ed oggi presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, la monografia collega vita e opere mettendo in rilievo l'evoluzione dell'aspetto umano e artistico di. E punta l'attenzione su un aspetto ...