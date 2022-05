Leo Gassman soccorre una turista vittima di stupro: “Denunciate, non siete soli” (Di domenica 8 maggio 2022) “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che chiedeva aiuto“. Leo Gassman ha raccontato la tragica storia accaduta nella notte di sabato 7 maggio, quando si è trovato a soccorrere una trentenne americana che poco prima aveva subito una violenza sessuale da un altro turista francese. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito.” Leo Gassman, cantautore 24enne, ha assistito a una scena spaventosa nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio. Verso le 4 del mattino, infatti, il ragazzo ha aiutato una turista trentenne che stava venendo stuprata nella zona ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 8 maggio 2022) “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che chiedeva aiuto“. Leoha raccontato la tragica storia accaduta nella notte di sabato 7 maggio, quando si è trovato are una trentenne americana che poco prima aveva subito una violenza sessuale da un altrofrancese. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito.” Leo, cantautore 24enne, ha assistito a una scena spaventosa nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio. Verso le 4 del mattino, infatti, il ragazzo ha aiutato unatrentenne che stava venendo stuprata nella zona ...

