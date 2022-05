Lecce, Sticchi Damiani: «Questa volta faremo una politica diversa in Serie A» (Di domenica 8 maggio 2022) Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato della politica del club per la prossima Serie A Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della politica che attuerà in club per la prossima Serie A. politica – «Avremo una politica diversa, l’altra volta avevamo puntato su giocatori in prestito. Quest’anno vorremmo mettere qualità nella rosa, magari anche nomi meno conosciuti, ma acquistarli e valorizzarli noi». CORVINO E BARONI – «Corvino ha ancora un anno di contratto, Baroni invece va a scadenza il prossimo 30 giugno. Ci dobbiamo ancora fermare un secondo dopo questo finale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Il presidente delha parlato delladel club per la prossimaA Saverio, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dellache attuerà in club per la prossimaA.– «Avremo una, l’altraavevamo puntato su giocatori in prestito. Quest’anno vorremmo mettere qualità nella rosa, magari anche nomi meno conosciuti, ma acquistarli e valorizzarli noi». CORVINO E BARONI – «Corvino ha ancora un anno di contratto, Baroni invece va a scadenza il prossimo 30 giugno. Ci dobbiamo ancora fermare un secondo dopo questo finale ...

