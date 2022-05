Isola dei Famosi | cos’è successo di grave tra i coniugi Russo e il fratello di lei Marco Maddaloni?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 8 maggio 2022) Grandi protagonisti di questa edizione dell’dei2022, iClementee Laurain questi giorni stanno facendo discutere non solo per via dei tanti “nemici” che hanno nel gioco, ma anche per via del rapporto coldi lei, il judoka olimpico, che partecipò all’dei2019 e vinse il reality.dei, Edoardo e Nicolas contro Laura: “Fa paura, non ho dormito la notte” Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis hanno espresso grande preoccupazione per le bugie di Laura, che minacciano la loro reputazione ...