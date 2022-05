Inter con le spalle al muro: Inzaghi ha deciso (Di domenica 8 maggio 2022) Il calciomercato si avvicina e Simone Inzaghi avrebbe ormai preso la decisione sul futuro di un attaccante dell’Inter L’Inter fa il suo e vince, seppur a fatica, contro l’Empoli, e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 8 maggio 2022) Il calciomercato si avvicina e Simoneavrebbe ormai preso la decisione sul futuro di un attaccante dell’L’fa il suo e vince, seppur a fatica, contro l’Empoli, e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ??| FESTA DELLA MAMMA ??Auguri a tutte le mamme del mondo con un messaggio speciale da parte di @A10imperador… - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Il diavolo dentro | #Milan per il sorpasso sull'#Inter, #Pioli: 'Mancano ancora… - Inter : ? | #STARWARSDAY Che la Forza sia con voi, #InterFans - MarcoMacagnino5 : @fant_chia_amor Se pareggiano e poi la Salernitana vince a Empoli, il Cagliari si trova a giocare vs inter a -4, co… - MonkeyDRufy99 : RT @Pistogolblasta2: ??Fabio #Cannavaro a @radiodeejay: “Il mio passaggio dall'#Inter alla #Juventus? Fu una fortuna per me: lì ho capito la… -