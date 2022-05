Il cantante Leo Gassman ha soccorso una ragazza vittima di stupro a Roma | «Non dimenticherò mai le sue urla»

(Di domenica 8 maggio 2022) Unaè statadi molestie sessuali da parte di uno sconosciuto ed è stata poi soccorsa dalLeo. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo, la vicenda è stata anticipata oggi da Il Messaggero. Secondo quanto si apprende, lanon avrebbe sporto denuncia. Ad aiutarla è stata Leo, che si trovava nella zona in cui si è verificato il fatto con alcuni amici, dopo averla notata da sola a piangere. Laha raccontato che un uomo l’aveva molestata ma che era riuscita a scappare e a mettersi in salvo. Portata al policlinico Umberto I per accertamenti, è stata dimessa poco dopo. Ora gli agenti del commissariato Salario stanno indagando. «Nonmai le ...

blogsicilia : ?? #LeoGassman soccorre vittima di stupro, “non dimenticherò mai le sue urla”. Il racconto del cantante ?? - IsaeChia : Leo Gassman soccorre una ragazza vittima di stupr0: “Non dimenticherò mai le sue urla, chi sbaglia va punito” Il c… - rugiada71 : Leo Gassman avrai aiutato pure la tipa ma rimani un cantante mediocre - messveneto : Leo Gassman soccorre una turista vittima di stupro: “Non dimenticherò mai le sue grida d’aiuto”: Il giovane cantant… -

al vaglio degli investigatori il racconto di una giovane, soccorsa a Roma dalGassman, figlio dell'attore Alessandro e nipote dell'attore e regista Vittorio, che ha detto di essere stata molestata da uno sconosciuto. La vicenda è anticipata oggi da Il Messaggero . ...E' al vaglio degli investigatori il racconto di una giovane, soccorsa a Roma dalGassman , che ha detto di essere stata molestata da uno sconosciuto. La vicenda è anticipata oggi da Il Messaggero. Secondo quanto si è appreso la ragazza non avrebbe sporto denuncia....La rosa dei venti disegnata sull’asfalto in via Emerico Amari non sembra convincere del tutto i palermitani. Almeno stando ai commenti sui social che in queste ore in molti stanno postando. A contribu ...Leo Gassman, cantante, figlio dell’attore Alessandro, ha raccontato di avere soccorso a Roma una ragazza americana vittima di uno stupro. The post Leo Gassman soccorre vittima di stupro, “non ...