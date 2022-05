Gf vip, Barù torna a parlare di Jessica: 'Non sono timido, non mi piaceva, ma non l'ha capito' (Di domenica 8 maggio 2022) Barù torna a parlare del GF Vip 6. e del suo legame con Jessica Selassié. Ai microfoni di Radio Radio nel programma 'Non succederà più', Barù ha fatto chiarezza su alcune vicende su cui ci sono ancora ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022)del GF Vip 6. e del suo legame conSelassié. Ai microfoni di Radio Radio nel programma 'Non succederà più',ha fatto chiarezza su alcune vicende su cui ciancora ...

