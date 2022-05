Fughe di notizie e intelligence | la linea di Biden è in discussione

Leggi su it.insideover

(Di domenica 8 maggio 2022) “Lo sbalorditivo risultato di questedici suggeriscono che non siamo più in una guerra indiretta con la Russia, ma piuttosto stiamo andando verso una guerra diretta – e nessuno ha preparato il popolo americano o il Congresso per questo”. L’editoriale del Premio Pulitzer Thomas L. Friedman pubblicato sul New York Times racconta InsideOver.