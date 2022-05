F1 | Verstappen vince il Gp di Miami | Leclerc e Sainz sul podio

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - Maxil Gp die accorcia le distanze dal ferrarista Charlesnella classifica mondiale. L'olandese della Red Bull, scattato dalla terza posizione in griglia supera al via Carlose al nono passaggioper involarsi verso il trionfo. Alle spalle del campione del mondo in carica, il leader iridatoe l'altra Rossa diche salgono sul. Quarto posto per la Red Bull del messicano Sergio Perez che si lascia alle spalle le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton e l'Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. A completare la top ten i due piloti dell'Alpine, il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso e la ...