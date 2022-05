F1, GP Miami 2022. Mekies: “Red Bull super veloci, sarà decisiva la gestione gomme” (Di domenica 8 maggio 2022) “Siamo molto soddisfatti. È un weekend in cui stiamo imparando da zero tutto ed è molto bello aver centrato questo risultati davanti ad una Red Bull super veloce sin dall’inizio del fine settimana“. Così Laurent Mekies, responsabile delle operazioni in pista della Ferrari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 la doppietta di Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle qualifiche del GP di Miami 2022. “Non era facile per Carlos dopo l’errore di ieri mettere insieme una prestazione così di alto livello, perché aver perso un turno di guida su una pista così è un handicap non da poco quando devi cercare gli ultimi centesimi sul giro singolo. Charles ormai non è più una sorpresa, sappiamo che nel Q3 è veramente speciale” ha sottolineato Mekies, lodando Leclerc. L’attenzione ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Siamo molto soddisfatti. È un weekend in cui stiamo imparando da zero tutto ed è molto bello aver centrato questo risultati davanti ad una Redveloce sin dall’inizio del fine settimana“. Così Laurent, responsabile delle operazioni in pista della Ferrari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 la doppietta di Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle qualifiche del GP di. “Non era facile per Carlos dopo l’errore di ieri mettere insieme una prestazione così di alto livello, perché aver perso un turno di guida su una pista così è un handicap non da poco quando devi cercare gli ultimi centesimi sul giro singolo. Charles ormai non è più una sorpresa, sappiamo che nel Q3 è veramente speciale” ha sottolineato, lodando Leclerc. L’attenzione ...

