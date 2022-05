DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: la Alpecin-Fenix si mette a tirare (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 ALTIMETRIA E FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 13.34 In gruppo ora si sta facendo grande velocità, sotto la spinta della Alpecin-Fenix, il distacco dai fuggitivi continua a scendere. 13.32 Nel frattempo siamo a 168 km dal traguardo di Balatonfüred, ultima località ungherese di questo 13.29 Ora il vantaggio di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) è di 4’30”. 13.28 La Alpecin-Fenix, squadra di Mathieu van der Poel, vorrà tenere i tre fuggitivi a bagnomaria per non regalargli troppo vantaggio. La maglia rosa è nelle prime posizioni pronta a tirare. 13.25 5’10” per i ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELALTIMETRIA E FAVORITI DELLADI OGGI 13.34 In gruppo ora si sta facendo grande velocità, sotto la spinta della, il distacco dai fuggitivi continua a scendere. 13.32 Nel frattempo siamo a 168 km dal traguardo di Balatonfüred, ultima località ungherese di questo 13.29 Ora il vantaggio di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) è di 4’30”. 13.28 La, squadra di Mathieu van der Poel, vorrà tenere i tre fuggitivi a bagnomaria per non regalargli troppo vantaggio. La maglia rosa è nelle prime posizioni pronta a. 13.25 5’10” per i ...

