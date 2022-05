Corte dei Conti assolve Parenti: 'Nessun illecito' (Di domenica 8 maggio 2022) Michele Parenti La Corte dei Conti di Roma ha definitivamente assolto Michele Parenti, ex direttore dell'Azienda speciale servizi pubblici locali del Comune di Castelfranco, dall'accusa di avere ... Leggi su lanazione (Di domenica 8 maggio 2022) MicheleLadeidi Roma ha definitivamente assolto Michele, ex direttore dell'Azienda speciale servizi pubblici locali del Comune di Castelfranco, dall'accusa di avere ...

Advertising

Erriders : La Corte Europea Dei Diritti Dell’Uomo,Strasburgo, condanna di nuovo l’Italia per ex ILVA di Taranto. Recidivo lo S… - teatrolafenice : Nasce oggi a Padova nel 1655 Bartolomeo Cristofori. Trasferitosi a Firenze nel 1690 alla Corte de' Medici inventò i… - Agenzia_Ansa : La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a caus… - Agata63803486 : @wagner291072 @mariamacina Tutte le balle sparse dal peggiore diffamatore con tanto di riconoscimenti dalla corte e… - stefaniatrevis1 : RT @marcopreve: La Corte Europea: irricevibile ricorso dei poliziotti condannati per irruzione scuola Diaz al G8 di Genova -

Sbloccati gli incentivi per auto e moto Da allora è passato oltre un mese prima che la Corte dei Conti approvasse il provvedimento, sbloccando così i 650 milioni di euro stanziati per il triennio 2022 - 2024. Incentivi auto 2022: come ... Corte dei Conti assolve Parenti: 'Nessun illecito' Michele Parenti La Corte dei Conti di Roma ha definitivamente assolto Michele Parenti, ex direttore dell'Azienda speciale servizi pubblici locali del Comune di Castelfranco, dall'accusa di avere tenuto un comportamento ... LA NAZIONE RdC: "Spal, sarà ribaltone: col ds Lupo, in arrivo anche Ortoli" È accaduto per esempio qualche anno fa a Venezia, guarda caso alla corte di Joe, che ha già preso contatti coi due direttori pescaresi per portarli presto nella nostra città...". Per 'La valigia dei sogni', in Mediateca il meglio di 'Firenze Archeofilm' L'evento porta lo spettatore a conoscere da vicino il più importante festival di cinema e archeologia in Italia. Nel corso dell'incontro sarà proiettato il corto ' Il busto di Nefertiti: nascita di un ... Da allora è passato oltre un mese prima che laConti approvasse il provvedimento, sbloccando così i 650 milioni di euro stanziati per il triennio 2022 - 2024. Incentivi auto 2022: come ...Michele Parenti LaConti di Roma ha definitivamente assolto Michele Parenti, ex direttore dell'Azienda speciale servizi pubblici locali del Comune di Castelfranco, dall'accusa di avere tenuto un comportamento ... Corte dei Conti assolve Parenti: "Nessun illecito" È accaduto per esempio qualche anno fa a Venezia, guarda caso alla corte di Joe, che ha già preso contatti coi due direttori pescaresi per portarli presto nella nostra città...".L'evento porta lo spettatore a conoscere da vicino il più importante festival di cinema e archeologia in Italia. Nel corso dell'incontro sarà proiettato il corto ' Il busto di Nefertiti: nascita di un ...