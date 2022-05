Come è cambiata l’Ue (e l’Occidente) dalla crisi greca a quella ucraina? (Di domenica 8 maggio 2022) Nell’arco di un decennio l’Unione europea ha compiuto indiscutibilmente dei passi in avanti, non solo strategici ma anche politici, Come dimostra il Recovery Fund battezzato per la crisi pandemica, che sarebbe stato fumo negli occhi per integralisti del calibro dell’ex ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. Nel 2012, quando la crisi economica mordeva cuori e braccia dei cittadini greci, con il duro capital control e sacche di povertà che si ingrossavano a vista d’occhio, sostanzialmente Bruxelles e l’intero occidente decisero di “punire” in maniera esemplare la Grecia iper indebitata con gli istituti tedeschi e francesi. Oggi, giustamente, Usa e Ue inviano armi, mezzi e sostegni a Kiev: nessuna vis polemica, intendiamoci, solo cronaca di fatti e decisioni che meritano una riflessione analitica e non ideologica. Sui padri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Nell’arco di un decennio l’Unione europea ha compiuto indiscutibilmente dei passi in avanti, non solo strategici ma anche politici,dimostra il Recovery Fund battezzato per lapandemica, che sarebbe stato fumo negli occhi per integralisti del calibro dell’ex ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. Nel 2012, quando laeconomica mordeva cuori e braccia dei cittadini greci, con il duro capital control e sacche di povertà che si ingrossavano a vista d’occhio, sostanzialmente Bruxelles e l’intero occidente decisero di “punire” in maniera esemplare la Grecia iper indebitata con gli istituti tedeschi e francesi. Oggi, giustamente, Usa e Ue inviano armi, mezzi e sostegni a Kiev: nessuna vis polemica, intendiamoci, solo cronaca di fatti e decisioni che meritano una riflessione analitica e non ideologica. Sui padri ...

