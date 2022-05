Atalanta, un solo risultato per l’Europa: si punta ad un record nonostante l’emergenza (Di domenica 8 maggio 2022) Spezia Atalanta, Gasperini ha un solo risultato per provare a continuare la sua corsa verso l’Europa: tra emergenza e record Oggi l’Atalanta affronterà lo Spezia al Picco per una partita determinante per entrambe le squadre. I liguri per cercare la salvezza, non ancora acquisita, la Dea per provare a tenersi in corsa per l’Europa. La squadra di Gasperini è in emergenza: mancheranno Zapata, Scalvini e Toloi, Dietro gli uomini sono contati tanto che De Roon dovrà abbassarsi e fare il terzo centrale. Davanti ci sarà Muriel con Malinovskyi e Pasalic a suppoorto. nonostante l’emergenza l’Atalanta punta a un record: la dodicesima vittoria esterna della stagione, mai successo con Gasperini in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Spezia, Gasperini ha unper provare a continuare la sua corsa verso: tra emergenza eOggi l’affronterà lo Spezia al Picco per una partita determinante per entrambe le squadre. I liguri per cercare la salvezza, non ancora acquisita, la Dea per provare a tenersi in corsa per. La squadra di Gasperini è in emergenza: mancheranno Zapata, Scalvini e Toloi, Dietro gli uomini sono contati tanto che De Roon dovrà abbassarsi e fare il terzo centrale. Davanti ci sarà Muriel con Malinovskyi e Pasalic a suppoorto.l’a un: la dodicesima vittoria esterna della stagione, mai successo con Gasperini in ...

Advertising

CalcioNews24 : #Atalanta contro lo #Spezia un solo risultato, ma è emergenza ?? - Atalantinicom : #Atalanta - Alle 12:30 Spezia vs Atalanta: conta solo la vittori... - Triplete12 : @MatteDj23 Il Sassuolo vale come un amichevole con la primavera inutile solo parlarne. Ultima speranza è Gasperini… - Grandebuio00 : @elliott_il La competenza c'entra fino ad un certo punto, non vinci la champions solo con la competenza spendendo a… - Zeno45740934 : @3cuori1ohana @mirkonicolino Ho solo citato le partite dove hai perso tanti punti, se non c'era con l'Atalanta era… -