Ascolti tv ieri sera, sabato 7 maggio: chi ha vinto tra Amici e Rai 1? Dati auditel e share (Di domenica 8 maggio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri sabato 7 maggio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra la semifinale del serale di Amici 2022 su Canale 5 e Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela su Rai 1? Ecco tutti i Dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Amici 2022: chi è stato eliminato ieri sera... Leggi su donnapop (Di domenica 8 maggio 2022) Ecco glitv di2022: chi hala sfida dell’tra la semifinale delle di2022 su Canale 5 e Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela su Rai 1? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche:2022: chi è stato eliminato...

Advertising

amiciifans : @amicis33 @AllMusicItalia Si sì,ma sono stati scritti gli ascolti delle canzoni non aggiornati(rimasti a 400 mila )… - damorantonio : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Ieri ad Accordi&Disaccordi. Un pensiero che senz’altro condivideranno in tanti. Grazie ancora per gli as… - carmelita_fan : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5! La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di ieri! ?? Partiamo subi… - kiara86769608 : Andrea Scanzi Ieri ad Accordi&Disaccordi. Un pensiero che senz’altro condivideranno in tanti. Grazie ancora per g… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, The Band 12.2%, L’Isola dei Famosi 18.3% -