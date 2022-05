Amici 21: l’opinione di Chia sulla semifinale (Di domenica 8 maggio 2022) Più che la semifinale di Amici 21 quella andata in onda ieri sera mi è sembrata un’incredibile (intesa proprio come ‘non credibile‘) percul*ta, e a farne (ingiustamente) le spese è stato Dario Schirone. Solo Dario Schirone. Perché a sorpresa, dopo aver annunciato da giorni una finale a 5, c’è stato casualmente un parimerito (eventualità più unica che rara, se ci pensate, visti i voti dall’1 al 10 che doveva assegnare la giuria…) che ha salvato le Chiappe sia ad Albe che a Serena Carella. Che strano, eh? Dopo tutto quell’hype all’una di notte, dopo che Maria De Filippi gli aveva fatto credere che avrebbero scelto loro chi tra i due sarebbe andato in finale, il plot twist che non ti aspetti: la finale a 6. Ad Amici non si vedeva una finale a 6 dalla seconda edizione, tipo. E, vi dirò, potevamo tranquillamente continuare ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022) Più che ladi21 quella andata in onda ieri sera mi è sembrata un’incredibile (intesa proprio come ‘non credibile‘) percul*ta, e a farne (ingiustamente) le spese è stato Dario Schirone. Solo Dario Schirone. Perché a sorpresa, dopo aver annunciato da giorni una finale a 5, c’è stato casualmente un parimerito (eventualità più unica che rara, se ci pensate, visti i voti dall’1 al 10 che doveva assegnare la giuria…) che ha salvato leppe sia ad Albe che a Serena Carella. Che strano, eh? Dopo tutto quell’hype all’una di notte, dopo che Maria De Filippi gli aveva fatto credere che avrebbero scelto loro chi tra i due sarebbe andato in finale, il plot twist che non ti aspetti: la finale a 6. Adnon si vedeva una finale a 6 dalla seconda edizione, tipo. E, vi dirò, potevamo tranquillamente continuare ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla semifinale - DDetusc : raggiunti i 100 voti dichiaro, con una certa delusione in realtà, che l’acqua liscia non è ghei. grazie ai cortesi… - rugiada71 : @DonFabrizioC il profumo del pane appena sfornato, la riccia caldissima che ti brucia le mani, ridere senza respiro… - Gaetano39432103 : @OksanaK39875758 @vitopetrocelli Ma non sono mica felice se perdi il lavoro e/o gli amici (la maggior parte dei qua… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @marattin 1) l'opinione pubblica (che non è l'elettorato, ma solo la sua parte rumorosa che si fa i suoi 5 minuti di pubbl… -