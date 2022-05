Altare tiene in vita il Cagliari: beffa Salernitana al 99?, finisce 1-1 lo scontro salvezza (Di domenica 8 maggio 2022) Sfida ad alta tensione all’Arechi di Salerno, si sono affrontate Salernitana e Cagliari in uno scontro decisivo per la salvezza. Si è giocata la partita della 36esima giornata del massimo campionato e sono arrivate nuove indicazioni per le zone basse della classifica. Il Cagliari è ancora in vita grazie ad un gol nel finale, si deciderà tutto nelle ultime due partite. La Salernitana si schiera con Verdi e Djuric, gli ospiti si affidano a Joao Pedro e Pavoletti. L’intenzione dei padroni di casa è quella di fare la partita, gli ospiti si difendono bene senza rischiare. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Al 68? un episodio decisivo, è calcio di rigore per la Salernitana: dal dischetto si presenta Verdi che non sbaglia. Nervi tesi subito dopo il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Sfida ad alta tensione all’Arechi di Salerno, si sono affrontatein unodecisivo per la. Si è giocata la partita della 36esima giornata del massimo campionato e sono arrivate nuove indicazioni per le zone basse della classifica. Ilè ancora ingrazie ad un gol nel finale, si deciderà tutto nelle ultime due partite. Lasi schiera con Verdi e Djuric, gli ospiti si affidano a Joao Pedro e Pavoletti. L’intenzione dei padroni di casa è quella di fare la partita, gli ospiti si difendono bene senza rischiare. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Al 68? un episodio decisivo, è calcio di rigore per la: dal dischetto si presenta Verdi che non sbaglia. Nervi tesi subito dopo il ...

