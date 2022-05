Vergogna a Torino, le maestre in chat: la gastrite quest’anno ha nome e cognome. Quelli dell’alunno disabile (Di sabato 7 maggio 2022) Quando ancora non si è metabolizzato lo choc provocato dal caso di Pavia delle maestre che, nella chat in cui interagivano, hanno bullizzato e umiliato con epiteti pesanti – come «pirla» e «bambino di me..a» – il figlio di una collega, da Torino arriva l’ennesimo episodio analogo. L’ultimo accaduto in ordine di tempo. L’ennesimo che costringe a riconsiderare doti umani e capacità pedagogiche di chi da dietro una cattedra dovrebbe educare e formare i nostri figli. «La gastrite quest’anno ha un nome e un cognome…» ironizzavano drammaticamente le maestre in chat tra di loro. E il nome era quello di un bambino affetto da disabilità. Una persona che ha diritto, e avrebbe sicuramente avuto bisogno, di comprensione e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Quando ancora non si è metabolizzato lo choc provocato dal caso di Pavia delleche, nellain cui interagivano, hanno bullizzato e umiliato con epiteti pesanti – come «pirla» e «bambino di me..a» – il figlio di una collega, daarriva l’ennesimo episodio analogo. L’ultimo accaduto in ordine di tempo. L’ennesimo che costringe a riconsiderare doti umani e capacità pedagogiche di chi da dietro una cattedra dovrebbe educare e formare i nostri figli. «Laha une un cog…» ironizzavano drammaticamente leintra di loro. E ilera quello di un bambino affetto da disabilità. Una persona che ha diritto, e avrebbe sicuramente avuto bisogno, di comprensione e ...

Advertising

fattoquotidiano : Primo Maggio, Conte dopo tensioni tra rider e polizia a Torino: “Vergogna. La rabbia monta se non ha risposte, serv… - SimoneSyd1 : @stefanoscorpio Sono senza vergogna! Come quegli altri di Torino che non vedono i loro furti, ma bensì quelli degli avversari... - sgizzi89 : @mike_fusco Che vergogna di società che tifiamo. Che vergogna che provo per sti 4 pezzi di merda di Torino. Channo ragione i fiorentini - Boffa51 : In un solo tempo è stato *annullato un gol solare e non concesso un rigore solare* all'Empoli. Anche e soprattutto… - Giampaolesimo : @CskaTorino Io mi auguro vivamente che torni a Torino solo per essere venduto, altrimenti è veramente una vergogna -