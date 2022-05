Van der Poel e il ketchup sulla pasta: i ciclisti italiani inorridiscono (Di sabato 7 maggio 2022) L'account Twitter 'Cycling out of context' (@OutOfCycling) ha pubblicato questo video che vede Mathieu van der Poel, leader del Giro d'Italia 2022 dopo le prime due tappe, condire un piatto di ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) L'account Twitter 'Cycling out of context' (@OutOfCycling) ha pubblicato questo video che vede Mathieu van der, leader del Giro d'Italia 2022 dopo le prime due tappe, condire un piatto di ...

Advertising

Eurosport_IT : SUBITO VAN DER POEL! ?????? Era il favorito della 1ª tappa e non sbaglia. Il corridore della Alpecin-Fenix brucia Gir… - repubblica : Giro d'Italia, Simon Yates vince la crono a Budapest. Van der Poel è secondo e conserva la maglia rosa - giroditalia : ? Will Mathieu Van der Poel hold on to the Maglia Rosa at the end of this stage? ? Mathieu Van der Poel indosserà… - cagliarilivemag : Simon Yates vince la crono di Budapest, Van der Poel resta in rosa - ParliamoDiNews : Notizie dall`Italia e dal Mondo: Giro d’Italia: Yates fa sua la crono, ma Van der Poel resta in rosa. Nibali batte… -