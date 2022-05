Advertising

karda70 : RT @Today_it: Un missile ha colpito la nave russa Makarov? Cosa sappiamo finora - vulraike : RT @romatoday: Un missile ha colpito la nave russa Makarov? Cosa sappiamo finora - Today_it : Un missile ha colpito la nave russa Makarov? Cosa sappiamo finora - romatoday : Un missile ha colpito la nave russa Makarov? Cosa sappiamo finora - mimkadin : RT @davide_digiorgi: Dennis Selevina è morto a 15 anni colpito da un missile russo mentre da volontario stava aiutando gli animali all’Ecop… -

'Durante il cessate il fuoco sul territorio di Azovstal, un veicolo è statoda unanticarro lanciato dai russi. Questo veicolo si dirigeva verso alcuni civili per evacuarli dal ...Secondo le prime informazioni, la fregata non è stata in grado di schivare ilantinave ...settimana ci sono state diverse incursioni da parte dei droni ucraini TB - 2 che hannoe ...Raid su Cherkasy, Dnipro e Zaporizhzhia, esplosioni a Mykolaiv e sirene d'allarme a Leopoli. Boschi in fiamme nella regione di Kiev e nella zona di Chernobyl, bombe su Kharkiv. Secondo quanto riferito ...La fregata lanciamissili Admiral Makarov, uno dei gioielli della flotta di Mosca, sarebbe stata colpita attorno alle 23 di giovedì da un missile antinave ucraino R360 Neptune mentre si trovava nel Mar ...