Sull’effetto serra scusateci | stavamo scherzando!

(Di sabato 7 maggio 2022) di Marco Bertolini Fino a qualche mese fa, il problema dell’effettoe dei conseguenti cambiamenti climatici era all’ordine del giorno. Ridotti i negazionisti ad uno sparuto numero di irriducibili, ci si confrontava/scontrava sulla velocità con la quale si doveva affrontare il problema, con i “grandi” della terra che, dopo vent’anni almeno di summit e conferenze varie, ci ammonivano sul quanto poco tempo ci rimanesse prima di superare la soglia di non ritorno. Una differenza di qualche decimo di grado sul futuro aumento della temperatura media sembrava essere lo spartiacque tra il limitare i danni a quanto giàsubendo, in termini di eventi catastrofici, ed il rischio di incorrere nella fine del mondo abitabile per come lo abbiamo conosciuto negli ultimi millenni. Poi è arrivata la guerra o, più correttamente, una nuova guerra che si è ...