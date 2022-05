“Sono pelata!”. Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si fa tagliare i capelli dal fratello (Di sabato 7 maggio 2022) All’Isola dei Famosi alcune prove si ripetono e venerdì sera, durante la 14esima puntata, a Guendalina Tavassi è toccata la stessa sorte di Ignazio Moser. Ricordate? Per ricevere una bellissima sorpresa, la naufraga doveva accettare in cambio un taglio di capelli fatto dal fratello Edoardo. “Dovrà compiere un bel sacrificio affinché possa vedere il suo ‘cuore’. Il protagonista di questo sacrificio è la sua chioma fluente. Vi dico solo questo e avete capito già tutto. E adesso apritemi il collegamento con lei”, ha esordito Ilary Blasi che già a inizio diretta aveva fatto inquadrare il fidanzato all’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) All’deialcune prove si ripetono e venerdì sera, durante la 14esima puntata, aè toccata la stessa sorte di Ignazio Moser. Ricordate? Per ricevere una bellissima sorpresa, la naufraga doveva accettare in cambio un taglio difatto dalEdoardo. “Dovrà compiere un bel sacrificio affinché possa vedere il suo ‘cuore’. Il protagonista di questo sacrificio è la sua chioma fluente. Vi dico solo questo e avete capito già tutto. E adesso apritemi il collegamento con lei”, ha esordito Ilary Blasi che già a inizio diretta aveva fatto inquadrare il fidanzato all’deideisi fa ...

