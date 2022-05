Smart working, Orlando: “Apre a grandi opportunità per imprese e lavoratori” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “In questi anni non abbiamo avuto un indebolimento del lavoro, ad esempio lo Smart working Apre a grandi opportunità per le imprese e i lavoratori, anche per quanto riguarda l’organizzazione del tempo. Su questo c’è ottimismo, queste cose sono in grado di trainare in positivo. C’è un’altra faccia della medaglia che deve essere ‘rigirata’ con nuovi modelli di organizzazione: lo Smart working può creare elementi di parcellizzazione del lavoro e un’alienazione nuova”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervenendo al ‘Festival Città impresa’ a Vicenza. Passando poi a parlare dei contratti il ministro ha osservato che: “Con il 12-13% di lavoro povero serve tutto. Non si può buttare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “In questi anni non abbiamo avuto un indebolimento del lavoro, ad esempio loper lee i, anche per quanto riguarda l’organizzazione del tempo. Su questo c’è ottimismo, queste cose sono in grado di trainare in positivo. C’è un’altra faccia della medaglia che deve essere ‘rigirata’ con nuovi modelli di organizzazione: lopuò creare elementi di parcellizzazione del lavoro e un’alienazione nuova”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andreaintervenendo al ‘Festival Città impresa’ a Vicenza. Passando poi a parlare dei contratti il ministro ha osservato che: “Con il 12-13% di lavoro povero serve tutto. Non si può buttare ...

