“Preghiamo per la Salernitana”: il maestro tifoso fa recitare l’Ave Maria ai bambini | VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) Il maestro tifoso della Salernitana della scuola “Matteo Mari” ha fatto recitare una preghiera ai suoi alunni per la vittoria della squadra di calcio. Ma forse qualcuno dovrebbe pregare per lui perchè dopo che il VIDEO della scena è diventato virale l’ufficio scolastico regionale ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. “Preghiamo per la Salernitana”: il maestro tifoso fa recitare l’Ave Maria ai bambini VIDEO “Preghiamo per la Salernitana affinchè questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire”, incita il maestro. E i bambini seduti sui loro banchi in classe ubbidienti iniziano ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Ildelladella scuola “Matteo Mari” ha fattouna preghiera ai suoi alunni per la vittoria della squadra di calcio. Ma forse qualcuno dovrebbe pregare per lui perchè dopo che ildella scena è diventato virale l’ufficio scolastico regionale ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. “per la”: ilfaaiper laaffinchè questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire”, incita il. E iseduti sui loro banchi in classe ubbidienti iniziano ...

