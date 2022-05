Poste Italiane, a breve perderete i vostri libretti: stanno per essere estinti (Di sabato 7 maggio 2022) I libretti Poste Italiane a breve verranno estinti: motivo, quando succederà e come evitarlo Poste Italiane ha preso una decisione che ha allarmato tutti gli utenti. La società, infatti, ha scelto di chiudere una specifica tipologia di libretti postali. Quali sono i libretti in questione? Il nuovo servizio del colosso italiano (Via Screenshot)I libretti che verranno chiusi sono quelli dormienti. Quei conti inutilizzati alla data del 30 novembre 2021, il 21 giugno 2022 saranno estinti. Con libretti dormienti si intendono tutti quei conti che, oltre ad avere un saldo superiore a 100 euro, non hanno subito movimenti da almeno dieci anni. Da questa categoria naturalmente ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 maggio 2022) Iverranno: motivo, quando succederà e come evitarloha preso una decisione che ha allarmato tutti gli utenti. La società, infatti, ha scelto di chiudere una specifica tipologia dipostali. Quali sono iin questione? Il nuovo servizio del colosso italiano (Via Screenshot)Iche verranno chiusi sono quelli dormienti. Quei conti inutilizzati alla data del 30 novembre 2021, il 21 giugno 2022 saranno. Condormienti si intendono tutti quei conti che, oltre ad avere un saldo superiore a 100 euro, non hanno subito movimenti da almeno dieci anni. Da questa categoria naturalmente ...

