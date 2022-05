Perseguita i vicini con dispetti e minacce | in cella per stalking condominiale

(Di sabato 7 maggio 2022) Milano – Da un anno e mezzo aveva preso di mira i suoidi casa. E’ andato avanti con un crescendo di, insulti,per motivi banali.Ieri sera, dopo che è stato sorpreso a danneggiare la cassetta della posta della famigliata, madre, padre e un figlio originari dell’Ecuador, l’uomo, un italiano di 49 anni con precedenti, è stato denunciato e infine arrestato.Il caso diè avvenuto a Milano, in una palazzina di viale Certosa. Poco prima delle 21, la signora, 35 anni, dopo l’ennesima molestia, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. In poco tempo sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno sorpreso l’uomo alle prese con la cassetta della posta delle sue vittime. Poi il racconto della donna che si è trasformato in una denuncia ...

